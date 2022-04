Le Iene, il monologo di Gianluca Grignani? Telespettatori sconvolti: "Non pensavo che..."

Francesco Fredella 28 aprile 2022 a

Gianluca Grignani torna in tv. Dopo Sanremo, dov'è stato uno degli ospiti nella serata delle cover, il cantante si presenta a Le iene, programma di Italia 1 condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, per un lungo monologo (una delle novità di questa edizione), che fa discutere molto in Rete. Andiamo per gradi. Grignani, idolo musicale degli anni Novanta, è uno dei musicisti più apprezzati. Un po' sopra le righe, ma rocker dal gusto romantico. La sua musica ha appassionato intere generazioni. Ora a Le iene si mette a nudo e racconta qualcosa di doloroso, forte, che l'ha cambiato facendolo maturare. Grignani parla molo velocemente e questo fa discutere un po' i telespettatori, che si scatenano su Twitter. “Non pensavo che Grignani parlasse così velocemente”, ironizza qualcuno.

“Non si capisce una parola”, commenta un altro. Sembra agitato. E' il suo ritorno in tv, c'è da aspettarselo. “Anche basta con queste battute su Grignani. Sono tristi e superate. Cercate di andare oltre e rispettare un passato doloroso”, racconta. Grignani parla di voglia di rinascere superando certi ostacoli: le dipendenze. Ne parla apertamente in questo lungo monologo, che ha tutto il sapore della rinascita. Tocca il fondo e risale con forza, coraggio, determinazione. Insomma, dopo questo monologo - che sembra una promessa al pubblico - Grignani annuncia di essere cambiato. Di essere diverso. E sembra proprio così, leggendo le sue parole.

A Sanremo 2022, nell'esibizione con Irama durante la serata delle Cover, Grignani viene attaccato dal pubblico sui social. Lui risponde: "Dopo il Festival sono rientrato a casa e ho ricominciato a fare musica. Hanno scritto che sembravo gonfio? Sono stato oggetto di body shaming? Caz** loro. A me non frega nulla. Avevo preso del cortisone perché avevo un calo di voce tremendo. Però le dico una cosa: sono un figo pazzesco".

