Carlo Conti, "All'Ariston non mi hanno fatto entrare": clamoroso, umiliato a Sanremo

Brutta pizza in faccia quella che Carlo Conti ha dichiarato in una lunga intervista. Il conduttore ha rivelato, parlando del suo passato, di aver ricevuto una porta in faccia all’inizio della sua carriera. “Nel 1985 andai a Sanremo con la mia 127 arancione con l’intento d'intervistare quanti più cantanti possibili, ma all’Ariston non sono riuscito a metterci piede…” ha svelato il fiorentino al settimanale Oggi. Conti ha così girato di albergo in albergo per scovare qualche importante artista da intervistare. Ma sfortunatamente per lui è stato un vero e proprio buco dell’acqua: “Non ho combinato niente…”.

La giornalista di Oggi ha però fatto notare che a distanza di anni è riuscito ad avere la sua rivincita sottolineando che: “La rivoluzione musicale del Festival è partita dalle sue edizioni…”. Conti a quel punto ha ricordato di aver trovato recentemente una foto dell’edizione del 2016 dove a gareggiare erano Francesco Gabbani, Ermal Meta, Mahmood e Irama: “E’ iniziata lì la nuova era della musica italiana…”. Le sue edizioni di Sanremo, infatti, sono state tra le più seguite.

Per quanto riguarda il talent show che sta conducendo il venerdì sera su Rai 1 The Band, Conti ha tenuto a specificare: “Non si vincono né soldi né contratti discografici…In gioco c’è la soddisfazione di aver suonato su Rai1 e avere imparato qualcosa…”. Un programma che offre un’occasione di mettersi in mostra alle band emergenti e che sta riscuotendo un discreto successo. Lo vedremo domani sera, venerdì 29 aprile, con la seconda puntata.



