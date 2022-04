Uomini e Donne, "rissa mai andata in onda": terremoto dietro le quinte, chi ha scatenato il caos

28 aprile 2022 a

A svelare gli ultimi retroscena del Trono Over di Uomini e Donne è stata Elena Scielzo, dama che fino a qualche settimana fa siedeva nel parterre femminile. Per spifferare le indiscrezioni si è affidata alla diretta Instagram di Opinionista social, lasciandosi andare a inedite confidenze assieme Marika Geraci e Diego. Neo coppia uscita da poco dal programma. I due avrebbero avuto da ridire su come siano stati trattati dallo staff del programma.

Elena Scielzo ha raccontato la sua versione dei fatti sull’uscita della dama Denise Mingiano, che si frequentava con il cavaliere Matteo Ranieri. A causare il suo addio sarebbero stati dei litigi tra lui e Armando Incarnato. Alla fine di tutto Incarnato ne è uscito come quello che voleva aprile gli occhi a Ranieri e a Denise non è restato altro che andarsene. Tutto studiato a tavolino da Armando, sostiene l’ex dama. Ha poi da ridire anche su Gianluca, il giovane cavaliere che sta conoscendo Sara: “Stefania sai perché non c’è più? Lo vedi Gianluca? L’uomo che sta uscendo con Sara. È un marpione peggio di Biagio e Armando! Va a riportare tutto alla produzione per avere dei vantaggi, ma quello che vuole lui. Quando mi chiamò quella della produzione mi fece una domanda che avevo detto solo a Gianluca”.

Sempre durante la diretta Elena svela che ci sarebbe stata anche una rissa tra due dame del parterre: Giuliana e Stefania. “Giuliana si è alzata ed è andata da Stefania a tirarle i capelli? Io c’ero, ero seduta proprio vicino a Stefania. A un certo punto, Stefania porta spia di aver sentito… Voglio dirti una cosa, avevano sentito anche Daniela e Sara. Erano tre persone che avevano sentito il discorso di Giuliana. Va vicino e le ha strappato i capelli. Ho fermato Giuliana, ma stavamo per cadere. Quello è un atteggiamento di violenza, non si fa così”. Il tutto però non sarebbe stato mandato in onda.



