Rai, "scusi signora...": clamoroso imbarazzo, il blitz in studio in diretta

"Mi scusi signora, siamo in onda". Clamoroso imprevisto in diretta negli studi di Rainews24. Nel corso della striscia Pomeriggio 24 si parla di guerra in Ucraina, un duetto tra giornalista e ospite interrotto silenziosamente dall'ingresso di soppiatto di una addetta alle pulizie.

La signora entra con mascherina, guanti di gomma gialli e scopa acchiappa polvere in mano. Come se niente fosse passa alle spalle dei due commentatori, che inizialmente continuano a discutere. Il primo ad accorgersi del blitz è l'ospite, che interdetto si volta guardando la donna, senza proferire parola. Quindi tocca al giornalista e presentatore, che ha la prontezza di spirito giusta per il momento, imbarazzante ma decisamente divertente: "No bellissimo! Signora scusi, noi siamo in onda, grazie... Saluti tutti e arrivederci a dopo!".

Quindi, rivolgendosi all'ospite che se la ride di gusto e ai telespettatori, immaginiamo divertiti a casa: "Succede anche questo". Il filmato, pubblicato su Twitter dal solito ineffabile Lallero (al secolo Marco Salaris, giornalista di TvBlog), è diventato ovviamente virale nel giro di pochi minuti.

