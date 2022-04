Verissimo, Carmen Russo e la figlia Maria: "Non mi sembra vero", Silvia Toffanin commossa

30 aprile 2022 a

"Sogno che lei possa realizzare quello che vuole. Che lei riesca a scoprire la sua passione, quello che veramente desidera": Carmen Russo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato in questi termini della figlia Maria. La showgirl ed ex concorrente del GfVip si è lasciata andare nel corso dell'intervista, che ha emozionato e toccato tutti, anche la conduttrice del programma.

"Se vorrà fare una cosa, che la faccia, che riesca a capire cosa realmente vuole. Perché solo così si può essere felici e raggiungere l’obiettivo“: questo l'augurio di mamma Carmen per la sua piccola. Poi la Toffanin ha chiesto alla bimba cosa desidera per il suo futuro. E lei ha risposto: "Diventare batterista". Nel corso dell'intervista, inoltre, la Russo ha parlato del rapporto simbiotico che ha con la sua Maria, fortemente voluta sia da lei che da Enzo Paolo Turchi.

“La amo, non mi sembra ancora vero“, ha detto poi la showgirl. Il legame tra le due è davvero molto forte, come mostra l'intervista a Verissimo. Tra l'altro nel corso della trasmissione, mamma e figlia non hanno voluto fare a meno della compagnia del loro cagnolino, rimasto in studio con loro per tutto il tempo dell'intervista.

