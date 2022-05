Non è l'Arena, anticipazioni clamorose: Massimo Giletti, uno scontro totale con... tam-tam a La7

01 maggio 2022 a

Ogni "maledetta" domenica, giusto per fare il verso al titolo del celeberrimo film. Ogni "maledetta" domenica ecco tornare Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena, in onda su La7, programma spesso al centro delle polemiche ma che non delude mai, lo share infatti lo premia sistematicamente. E c'è da scommettere che la puntata di oggi, domenica 1 maggio, non farà eccezione.

Già, perché trapelano le anticipazioni del menù che chef Giletti ci proporrà in prima serata a partire dalle 21.15. E una in particolare promette scintille. Infatti, tra gli ospiti, ecco Michele Santoro, il fu teletribuno tornato prepotentemente di attualità nelle settimane della guerra in Ucraina per le sue tesi piuttosto peculiari. Per esempio, ha fatto molto discutere il suo "ora è Joe Biden che si deve fermare", giovedì sera da Corrado Formigli a PiazzaPulita. Insomma, Santoro è uno di quelli che carica di responsabilità per questo conflitto la Nato. E insomma, con Giletti lo scontro sarà a tutto tondo, infuocato, imperdibile.

Dunque, nel corso della puntata, un'intervista a Matteo Salvini, il leader della Lega. Quindi, gli ovvi approfondimenti sul conflitto in Ucraina. Infine un lungo segmento dedicato alle conseguenze economiche della guerra, con il nuovo pacchetto di sanzioni in arrivo. Tra li ospiti, anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Appuntamento su La7, ore 21.15.

