Domenica In, Red Canzian: "Mi sento in colpa con lei perché...", la confessione e il pianto disperato della moglie

Ospite d'onore a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, nella puntata del primo maggio è Red Canzian, lo storico componente dei Pooh. E nello studio della Venier, Canzian parla a cuore aperto della moglie, Beatrix Niedweser, sposata nel 2000, e su cui spende parole davvero toccanti, che la portano addirittura alle lacrime.

Una compagna di vita e una presenza imprescindibile, per Canzian. Ma non solo: Beatrix dirige i suoi concerti e si è occupata in prima persona di "Casanova Pop", un progetto su cui Red è al lavoro da tempo. Nell'intervista, Canzian spiega che il loro non è stato amore a prima vista: quando si conobbero non erano più giovanissimi, avevano entrambi figli nati da legami precedenti. Insomma, ci è voluto del tempo per trovare quel legame che oggi è indissolubile.

E Red Canzian, spendendosi su Beatrix, ha affermato: "Parlarti di lei è come parlarti di briciole, a lei mi aggrappo nei momenti difficili, quello che ha fatto lei è incredibile perché ho lasciato a lei ed ai miei figli l’onere pazzesco di mettere in scena Casanova. Mi sento in colpa per aver fatto vivere a lei ed ai miei figli quello che ho passato", ha concluso, tra le lacrime commosse della moglie, che lo ascoltava in studio.



