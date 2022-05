Domenica In, Teo Teocoli attacca Costanzo: "Mi ha fatto fuori". E lui chiama in diretta: clamoroso su Rai 1

01 maggio 2022 a

Momenti di tensione e imbarazzo a Domenica In su Rai 1: Teo Teocoli, intervistato da Mara Venier, ha fatto delle esternazioni un po’ particolari su Maurizio Costanzo. In particolare, ha detto di essere stato snobbato da lui. A quel punto la padrona di casa prima si è voluta dissociare da quanto detto dal suo ospite e poi ha invitato il marito di Maria De Filippi a chiamare in diretta per chiarire, se lo avesse ritenuto necessario.

A quel punto Costanzo ha accolto l’invito di zia Mara e ha chiamato in diretta. Prima di vedere cosa sia successo, però, è necessario sottolineare che Teocoli non vive un buon momento dal punto di vista televisivo. Qualche giorno fa, intervistato a Belve, aveva detto di essere giù di corda perché – a suo dire - la tv ogni tanto si dimentica di lui. E a un certo punto dell’intervista ha tirato in ballo Maurizio Costanzo, sostenendo che per un suo vecchio rifiuto relativo a quando andava in onda Buona Domenica, il giornalista avrebbe cominciato a lasciarlo da parte.

“Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui e che mi dispiace se in quella trasmissione (Alfabeto di Costanzo, ndr) non ho detto le cose giuste – ha detto Maurizio al telefono -. Lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, la mia stima è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato”. Il giornalista poi ha invitato Teocoli al Maurizio Costanzo Show. “Ci vado volentieri”, ha risposto l’imitatore. Che alla fine ha aggiunto: “Questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo, mi dà tanta gioia e mi rinforza. Mi fa piacere andare da lui, così parliamo anche delle nostre cose”.

