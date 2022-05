Verissimo, Claudio Amendola choc: "Ho avuto un infarto ma è stato bellissimo"

01 maggio 2022 a

“Ho avuto un infarto”: Claudio Amendola, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha fatto questa confessione choc. Anche se poi, lasciando la conduttrice senza parole, ha aggiunto: “E' stata un'esperienza bellissima perché ho imparato quanto è bella la vita, maturi e capisci quanto è importante vivere”.

Scendendo più nel dettaglio, poi, l’attore romano ha raccontato: “Avevo dei dolori strani, respiravo a fatica e nel giro di 7 minuti sono andato in ospedale e stavo sotto l’elettrocardiogramma”. E ancora: “Il giorno dopo la notte che ho passato in ospedale ho firmato per tornare a casa. Anche se Francesca voleva restassi in ospedale. Però appena sono stato in mano ai medici sono stato tranquillo, non mi sono preoccupato di morire perché ero in buone mani. La salute va coltivata, bisogna mangiare meglio, muoverci di più”. Poi un appello: “Non fumate, io ho fumato da quando avevo 8 anni”.

Amendola, poi, sorridendo ha spiegato alla Toffanin quanto è cambiato: “Quando sono stato finalmente fuori pericolo, mi sono reso conto veramente del valore della vita e delle cose che ho ed è stato come un secchio d’acqua gelata. Ho smesso di fumare, è cambiata radicalmente la mia vita”.

