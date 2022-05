Federica Panicucci "sfrattata" da Mediaset? "Chi si prende il suo studio": le indiscrezioni

03 maggio 2022 a

Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino5, parla del suo lavoro e delle difficoltà degli ultimi tempi, che l'hanno vista spesso protagonista di casi di cronaca (uno fra tutti la scomparsa di Denise Pipitone). Ora in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni racconta quello che prova davanti alle telecamere. “Anche se non sembra, io sono una persona emotiva, e ho lavorato molto per riuscire a tenere a bada questo mio lato“, dice a Tv Sorrisi e Canzoni. Insomma, la conduttrice - che si avvicenda in studio con Francesco Vecchi - non nasconde le emozioni.

“È chiaro che a volte è impossibile non farsi coinvolgere. Penso, per esempio, al caso di Denise Pipitone,” ricorda ancora la conduttrice. La scomparsa di Denise Pipitone, indubbiamente, lascia tutti senza fiato da molti anni. Qualche mese fa si è tornato a parlare della bimba scomparsa da Mazara Del Vallo collegandosi a Olesya Rostova, una ragazza che cercava i genitori in Russia e molto somigliante alla Pipitone. Ma la pista ha portato a un nulla di fatto. “Difficile non commuoversi, a maggior ragione per chi è mamma come me", ricorda la Panicucci nella sua lunga intervista.

“Siamo pronti anche a modificarla in diretta. È proprio questo il bello di ‘Mattino Cinque News’", dice ancora. Non si sa quello che accadrà nel corso dei prossimi mesi. Chi prenderà il suo timone? Si vocifera, ma sono solo indiscrezioni, che potrebbe arrivare Adriana Volpe. Nessuna conferma per adesso. Già due anni fa si parlava di lei, ma poi non è stato firmato nessun contratto a Cologno Monzese.

