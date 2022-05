Rissa Sgarbi-Mughini, Al Bano Carrisi: "Se non tagliano la scena...", molto peggio del previsto

Francesco Fredella 04 maggio 2022 a

La rissa al Maurizio Costanzo Show tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi sta animando il retroscena della tv. C'era anche Al Bano Carrisi sul palco con sua figlia Jasmine, e tanti altri ospiti. “Sono sconvolto”, racconta il cantante di Cellino. La puntata andrà in onda stasera e c'è molta attesa, soprattutto dopo le rivelazioni di Gabriele Parpiglia alla Suite 102.5 fanno il giro della Rete. "Si sono picchiati mentre si parlava di Putin", racconta Parpiglia.

Mughini-Sgarbi si pestano sul palco? Ecco il ruolo di Al Bano Carrisi: perché si è scatenato l'inferno

Intanto, Carrisi - a Il Corriere della Sera - fa chiarezza su quella lite. “Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor Mughini. È scoppiata una rissa pazzesca, sono abbastanza sconvolto…”, racconta ancora.

“È stato Mughini che si è alzato ed è andato verso Sgarbi, Sgarbi a quel punto si è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte…”. La versione dei fatti raccontata da al Bano è uguale a quella di Parpiglia. "Se non tagliano la scena la vedrete in tv: è stato uno scontro Muhammad Ali–Mike Tyson. Io e Iva Zanicchi abbiamo cercato di fermarli”, racconta Carrisi. Che poi puntualizza: “Sono intervenuto con Iva Zanicchi, ma siamo intervenuti tutti per sedare questa vicenda anche pericolosa per certi aspetti perché Sgarbi è caduto indietro con la sedia, spinto da Mughini, e un quadro è caduto a cinque centimetri da Sgarbi..."

Dopo la spifferata di Dagospia, che per primo ieri ha dato la notizia della rissa al Parioli, sono arrivate le precisazioni di Sgarbi e di Mughini. Ognuno dei due ha raccontato la propria versione dei fatti.

