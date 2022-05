Striscia la notizia, "dove te lo infilo". Dopo gli insulti a Michelle Hunziker, altro orrore

05 maggio 2022 a

a

a

Mr Rizzus incita alla violenza sulle donne, in particolare contro Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia. "Valerio infame, ti infilerò quel fucile in bocca". Scrive così Mr. Rizzus sui suoi social commentando l'ultimo servizio di Striscia in cui Valerio Staffelli mostrava i video con gli insulti osceni a sua figlia Rebecca e altre clip in cui imbraccia vere armi da fuoco (tra cui addirittura un Kalashnikov). E ancora, sempre sui social: "Staffelli mi succhi il ca***".

Qui il servizio di Striscia la notizia di Valerio Staffelli sul caso del Mr Rizzus

Federica Panicucci "sfrattata" da Mediaset? "Chi si prende il suo studio": le indiscrezioni

Il servizio è andato in onda ieri sera 4 maggio su Canale 5 e riporta oltre che le oscenità e gli insulti del trapper anche la vicenda legale. Mentre infatti il rapper continua a minacciare l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, l'iter legale prosegue a rilento. Il trapper infatti è stato rinviato a giudizio "peccato che il procuratore", spiega Staffelli "si sia dimenticato di riferire e i due capi di imputazione più importanti, minacce e istigazione a delinquere siano scomparse nel nulla e sono rimaste prive di seguito".

"Noi auspichiamo che venga fatta giustizia per Rebecca e per tutte le donne perché queste cose non devono succedere", conclude l'inviato.

"Hunziker fa i bocch***, Gerry Scotti succhiaca***". Insulti-choc, il vip smascherato da Striscia: si va in tribunale | Video

Federica Panicucci "sfrattata" da Mediaset? "Chi si prende il suo studio": le indiscrezioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.