Mara Venier, "mi manca il respiro": il dramma che l'ha segnata per sempre

"Quando ti penso mi manca il respiro": Mara Venier ha voluto dedicare un pensiero speciale alla sua mamma ieri, domenica 8 maggio, nel giorno della festa della mamma. Alla fine del dolce messaggio, la conduttrice di Domenica In ha aggiunto l'emoji di una rosa. A corredo uno scatto risalente a qualche anno fa, nel quale mamma e figlia sorridono felici alla camera. La presentatrice ha la testa appoggiata sulla spalla della madre.

Tanti i messaggi di affetto e vicinanza alla Venier. Il suo post, infatti, ha ricevuto parecchi commenti, non solo di suoi fan ma anche di personaggi dello spettacolo. Tra di loro Pierpaolo Pretelli, che ha voluto inviarle una serie di cuori; Salvo Sottile, che ha definito Mara e sua madre “bellissime entrambe”; e ancora Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alberto Matano e molti altri.

La mamma di Mara Venier si chiamava Elsa e viveva a Venezia. E’ scomparsa nel 2015 dopo aver sofferto di Alzheimer negli ultimi anni della sua vita. A lei la presentatrice ha dedicato un libro dal titolo "Mamma, ti ricordi di me?", che è stato parecchio apprezzato. La sua scomparsa ha segnato la Venier, come lei stessa ha detto in diverse interviste, raccontando di aver sofferto moltissimo. Per capire quanto fosse forte il loro legame, basti pensare che quando conduceva La vita in diretta, Mara salutava spesso sua mamma alla fine della trasmissione: la signora Elsa all’epoca già soffriva della sua malattia.

