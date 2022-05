I Fatti Vostri, "non ti azzardare": Anna Falchi a un passo dal secondo disastro, occhio alla torta

Francesco Fredella 13 maggio 2022 a

Succede di nuovo. Anna Falchi, a I Fatti vostri, sta per rovinare l'arrivo del dolce preparato da Ernst Knam. E' già accaduto qualche giorno fa quando la conduttrice fa cadere una torta di profiterole, che finisce a terra nella puntata. Un siparietto che diventa virale in poco tempo.

Ora tutto accade nel corso della preparazione di una cheesecake allo yogurt e ai mirtilli. Ernst, il pasticcere, deve ribaltarla e chiede a Anna di farlo. “Io? No, già sono famosa per essere pasticciona. Poi mi insultano sui social", dice la conduttrice. Insomma, non vuole ripetere il numero della settimana scorsa. “Che ho fatto? Che ho fatto? L’ho spappolata, l’ho schiacciata. Ho fatto un danno? Eh, sì… tutti i capolavori di Ernst. Povero Ernst. Mi boccia completamente all’esame di pasticciera. Pasticciona dai, va bene lo stesso. Almeno ho un trofeo tutto unico", puntualizza. Poi cerca di sistemare il tiro al meglio con queste parole: “Il Professor Broccoli sta tremando all’idea che io abbia rovinato, giustamente, questo capolavoro. (…) Ormai sono così dai, sono buffa. (…) Il bello e anche il brutto della diretta, com’è che si dice?“.

Però, si aggiunge Salvo Sottile che mette il carico da novanta. “Vorrei prendere io la torta per evitare… (…) Evitiamo disastri", puntualizza. La Falchi gli passa il piatto e ringrazia il pasticcere. “Ah sì? Non ti azzardare. (…) Vagliela a offrire al Professor Broccoli. Intanto ringraziamo il grande Ernst e Alessandra per questa delizia, che io ho cercato in tutti i modi di rovinare". La cheescake è sana e salva nonostante qualche piccola "ammaccatura", causata da Anna.



