Agorà, per Luisella Costamagna è finita: lo schiaffo, chi le frega il posto in Rai

Cala il sipario sulla parentesi di Luisella Costamagna alla conduzione di Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. La voce circolava da tempo e, ora, trova conferma su Oggi, nella rubrica di indiscrezioni tra televisione, politica e jet-set firmata da Alberto Dandolo.

Sul rotocalco, infatti, si legge: "Luisella Costamagna tra qualche settimana lascerà, suo malgrado, la conduzione di Agorà. Al suo posto il prossimo anno ci sarà Monica Giandotti che si "approprierà" anche dello spazio di Agorà Extra condotto dal giornalista Senio Bonini". Insomma, "suo malgrado": già, la Costamagna non avrebbe voluto lasciare la conduzione del programma.

Infine, riferendosi sempre a Senio Bonini, Oggi aggiunge: "Forse non tutti sanno che quest'ultimo è tra i candidati per la conduzione di Uno Mattina su Rai 1". Per capire se la candidatura si trasformerà in scelta, non ci resta che attendere la decisione dei vertici di Viale Mazzini.

