Non è l'arena, Rula Jebreal scappa dall'hotel: scena umiliante con la giornalista di Giletti

"Siamo andati a Sestri Levante perché Rula Jebreal era lì per un convegno sul festival del cinema": Massimo Giletti ha spiegato che i giornalisti di Non è l'Arena, il suo programma in onda su La7, sono stati cacciati dall'evento in cui era presente la giornalista. Rebecca Pecori, inviata del talk, ha tentato di intervistarla ma senza successo. Tomaso Torre, ufficio stampa del Riviera International Film Festival, al telefono le ha detto: "Rula non vuole fare l'intervista per Non è l'Arena. Io ho questo tipo di indicazione quindi non posso fare nulla. E'un diktat, mi hanno detto di no, categorico".

Gli inviati della trasmissione di Giletti, però, sono andati ugualmente all'evento. Ma subito sono stati fermati da un addetto alla sicurezza: "Scusate ragazzi, vi accompagno all'uscita. Sembrate i sordi che non vogliono sentire, se lui ti ha spiegato che c'è stato un problema...". "Ma io faccio il mio lavoro, questa mi sembra una censura", ha insistito Rebecca Pecori. E lui: "Ma se c'è u problema personale, noi non è che possiamo...". Lei ha insistito; "Non è personale, lei ha fatto dei tweet, si è esposta...". "Allora chiamo la sicurezza? Dimmi tu", ha continuato l'addetto alla security. La giornalista allora ha commentato: "Mi sembra assordo il comportamento di una giornalista che parla di libertà di stampa e poi censura".

Il tentativo di intervista a Rula Jebreal, il video di Non è l'Arena

L'inviata di Giletti, poi, ha spiegato di essersi allontanata dall'evento per tornare nell'hotel, che si è scoperto essere lo stesso dove alloggiava Rula Jebreal. "Quella è la macchina che è venuta a prenderla, ora che hanno saputo che siamo nel suo stesso hotel la stanno facendo andare via", ha spiegato la giornalista. Che poi è stata ripresa da un altro membro dello staff della Jebreal: "Non potete stare qua, l'hotel è privato, chiamo la sicurezza".

