Iva Zanicchi, "sono piena di uccelli". Il collegamento con la Daniele finisce in disgrazia

Simpatico siparietto nella puntata di Storie Italiane di oggi, 16 maggio, dove la conduttrice Eleonora Daniele ha ospitato diversi cantanti per commentare l'appena concluso Eurovision Song Contest. Ha spiccato fra tutte Iva Zanicchi che con una frase maliziosa ha fatto sorridere tutto il pubblico e gli ospiti in studio.

La padrona di casa ha chiesto: "Scusate, ho sentito un cinguettio, da dove è arrivato? Dal giardino della Zanicchi?" A quel punto la cantante ha sganciato la bomba rispondendo: "Può essere, perché io ho il giardino pieno di uccelli…”. A queste parole la Daniele, insieme ad Annalisa Minetti, Rosanna Fratello e Alba Parietti, sono letteralmente scoppiate a ridere. Annalisa ha replicato scherzosamente: "Beh, detta così Iva… beata te!".

"Mi è preso un colpo, non volevo crederci". Iva Zanicchi a valanga su Don Matteo

Iva, capendo di aver fatto una gaffe involontaria ha risposto: "Non cominciamo eh, io ormai non posso più pronunciare in tv la parola uccelli”. Per cercare di rimediare alla gaffe ha poi continuato: "Ho il giardino pieno di volatili". Eleonora Daniele stando ormai al gioco ha ironizzato: "Dovremmo risponderti con la famosa canzone di Rosanna Fratello “Sono una donna non sono una santa". Rosanna ha invece concluso il simpatico teatrino affermando: "Ormai questa canzone per me è iconica, non posso proprio più farne a meno".

