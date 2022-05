Striscia la Notizia, Dania Mondini? "Pare che il petomane del Tg1...", c'è puzza di 'ndrangheta

17 maggio 2022 a

Pinuccio e Rai Scoglio 24 hanno espresso il loro sostegno a Dania Mondini, la conduttrice del Tg1 che ha raccontato di essere stata vittima di stalking a Viale Mazzini. L'inviato di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, si è chiesto come mai l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, sempre molto combattivo quando si tratta di tagli di tg regionali, non si sia fatto sentire in maniera altrettanto forte su questo caso.

La giornalista ha raccontato di essere stata costretta a stare nella stessa stanza con un collega con problemi di flatulenze e rutti. Una sorta di punizione decisa da alcuni suoi colleghi. Ma un dettaglio emerso nei giorni scorsi getta ancora più ombre sul caso. "Pare che questo petomane avesse dei contatti con la 'Ndrangheta, tanto da chiedere ad alcune persone vicine a questo sistema di aiutarlo a fare degli scatti, trovare sponsor...", ha spiegato Pinuccio nel servizio.

L'inviato, poi, ha espresso dei dubbi sulla vicenda: "Un paio di cose puzzano: il silenzio dell'Usigrai, il sindacato che si arrabbia per i tgr notturni e poi su questo non dice niente; e poi i nostri amici della stampa, che su una scoreggia hanno fatto titoloni e approfondimenti, mentre quando noi abbiamo parlato di appalti, buchi enormi nella Rai, parentopoli, non hanno detto niente".

