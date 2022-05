Iva Zanicchi: "Questo non me lo dovevi fare...". Imbarazzo dalla Bortone, cosa si sente

18 maggio 2022 a

a

a

L'entrata in studio di Iva Zanicchi nella puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, a Oggi è un altro giorno, ha creato non poco scompiglio. Senza peli sulla lingua la cantante ha subito rimproverato la conduttrice, Serena Bortone, la quale si è ritrovata in evidente imbarazzo.

Il rimprovero, ovviamente ironico, riguardava la scelta di far entrare Iva sulle note di un suo brano poco conosciuto di quando lei era ancora molto giovane. "Questo non me lo dovevi fare, è orribile è una roba oscena. Pensa che è il mio primissimo provino, avevo 19 anni ma è una roba…si chiamava Zero in amore” ha esordito la Zanicchi appena varcata la soglia dello studio.

La Bortone, trovandosi in difficoltà, ha spiegato che pensava di omaggiarla con un brano dei suoi esordi. Superato l'imbarazzo iniziale la chiacchierata tra le due ha toccato anche temi di attualità come la guerra in Ucraina. La cantante ha ammesso che secondo lei il Presidente dell’Ucraina ha gestito male la situazione. Ancora una volta la padrona di casa, ritrovandosi in imbarazzo, ha cercato di correggere il tiro chiedendo alla cantante di spiegare meglio cosa intendesse. A quel punto la cantante ha specificato:"Io sono contro Putin però anche l’altro, per carità è un eroe è giusto che stiamo dalla sua parte, è molto mediatico e diplomatico però anche un po’ di moderazione… Ma sono contro l’invasione di Putin".

