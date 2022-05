Striscia la Notizia, "in che acqua ci facciamo il bagno": odore insopportabile e sversamenti illeciti, cosa viene a galla

19 maggio 2022 a

Pinuccio di Striscia la Notizia si è collegato da Barletta per parlare di un canale che dovrebbe raccogliere le acque piovane, quindi acque senza nessun odore, che però - evidentemente - contiene qualche sversamento illecito. Almeno stando agli odori insopportabili che emette. Si tratta del cosiddetto "Canale H": "Questo canale attraversa la zona industriale, qualcuno ha avuto il sospetto che vengano sversate delle cose che non potrebbero essere sversate", ha spiegato l'inviato del tg satirico.

Michele Cianci, presidente del comitato "operazione aria pulita Bat", ha spiegato: "Purtroppo in questo canale, che avrebbe dovuto raccogliere solo acque reflue, fanno degli sversamenti illegali, inquinando gravemente la nostra zona. Chiediamo un intervento immediato, la stagione balneare sta per iniziare, dobbiamo portare i nostri bambini al mare e in queste condizioni non lo possiamo fare. Noi abbiamo una delle spiagge più belle della zona, pensi che Jovanotti ha scelto di venire a cantare proprio qui...". Andando vicino al canale, poi, Pinuccio ha spostato un po' di sabbia e ha notato un dettaglio importante: "Qui basta scavare qualche centimetro sotto la sabbia ed è evidente che c'è un colore non naturale, nero".

Odore insopportabile dal Canale H a Barletta, il servizio di Striscia la Notizia

Antonio Binetti, subacqueo ambientalista, ha spiegato: "Questa situazione va avanti da anni, siamo stanchi. I cittadini e i bambini di Barletta fanno il bagno in queste acque, ci vorrebbe un intervento immediato delle istituzioni e della Regione".

