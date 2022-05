Striscia la Notizia bombarda il Tg5: "Il cubo azzurro del...", una gaffe sconcertante

20 maggio 2022 a

Anche il Tg5 incappa in qualche gaffe. A mandare in onda l'ultimo scivolone è Striscia la Notizia. Il programma di Canale 5 nella puntata di giovedì 19 maggio mostra un servizio alquanto bizzarro del telegiornale serale. "Uno sciame di circa 30 mila api- si sente dire dalla voce fuoricampo - ha colonizzato un cubo azzurro di un rider appoggiato a una bicicletta". Sicuri? "Alcuni segnalatori - interviene Michelle Hunziker - ci fanno notare che quello non è uno zaino, ma un'arnia portata sul posto da un apicoltore per recuperare le api. Ma ci prendete per il cubo?".

E in effetti la domanda che viene da porsi è un'altra: "Cosa ci facevano tutte quelle api a Milano?". La risposta è servita: "Semplice, si erano date appuntamento per un aperitivo", conclude ironizzando la conduttrice del programma di Antonio Ricci.

Eppure il Tg5 è in buona compagnia in termini di sviste. Dopo la gaffe di Mediaset arriva quella di SkyTg24. In questo caso la giornalista ricorda la morte di Angela, "la nonna d'Italia" deceduta a 112 anni. Peccato però che la conduttrice si sia confusa e abbia detto "12 anni". Insomma, figuraccia servita.

