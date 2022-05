Quelle brave ragazze, Orietta Berti confessa in tv: "Cosa ho fatto con mio marito"

21 maggio 2022 a

a

a

In questi giorni è andata in onda nel programma Quelle brave ragazze, Orietta Berti insieme alle amiche Mara Maionchi e Sandra Milo. La Berti ha inoltre rilasciato un'intervista al magazine Gente dove si è lasciata andare a intime confidenze raccontandosi a cuore aperto. La cantante ha parlato soprattutto del suo amore con Osvaldo che dura da ben 55 anni.

"Ma non vi vergognate?". Orietta Berti, la confessione piccante che sconvolge Sandra Milo: a letto...

"È un compagno speciale, fondamentale. È stato manager, autista, impresario, marito, confidente e uomo saggio che coinvolgo in tutto" ha dichiarato la donna orgogliosa del suo amore. Orietta ha poi confessato che Osvaldo le è sempre stato vicino, soprattutto nei momenti più bui: "Abbiamo condiviso anche delusioni e insuccessi. Abbiamo lottato insieme quando le cose non andavano bene. Io non ho mai avuto aiuti nella mia carriera. E saperlo al mio fianco dava energia".

"Mio marito mi ha abbandonata in Autogrill": Orietta Berti-choc, la clamorosa fuga di Osvaldo

Ieri sera, venerdì 20 maggio, è andata in onda su Sky una puntata di Quelle brave ragazze, programma incentrato sul viaggio del trio Sandra Milo, Mara Maionchi e naturalmente Orietta Berti. Quest'ultima ha raccontato al magazine l'esperienza vissuta durante il programma: "Come ci siamo divertite! Era la prima volta che viaggiavo e che dormivo senza un mio familiare accanto. Ho assaporato un pochino di libertà. Spostarmi con loro, su un furgoncino fucsia leopardato, è stato proprio bello". Orietta ha però ammesso che la gioia più grande è stata tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia. Ovviamente il marito Osvaldo ma anche i figli Otis e Omar, le nuore e le nipotine Ottavia e Olivia.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.