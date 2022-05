Sara Croce, incidente a luci rosse: balla e il vestito si solleva, immagini esplicite

21 maggio 2022 a

Imbarazzo al Maurizio Costanzo Show. Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro è incappata in un incidente a luci rosse. Il motivo? Maurizio Costanzo, nella puntata andata in onda su Canale 5, ha invitato la ragazza a ballare con il comico Lilli. Fin qui nulla di strano se non fosse che, nel momento di provare una presa, il mini abito che indossava la showgirl si è sollevato, mostrando tutto il fondoschiena.

Immediato il gelo calato tra gli ospiti in studio, mentre la Croce tentava di scusarsi: "Mi dispiace, un momento di alta televisione", è stato il commento. A quel punto è intervenuta anche Alessandra Celentano. La professoressa di Amici ha iniziato a dare i voti all'esibizione, senza menzionare l'incidente. Per Costanzo non è il primo imprevisto da inizio edizione. Prima del siparietto Lillo-Croce, protagonisti indiscussi erano stati Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi.

I due erano addirittura arrivati alle mani, con Mughini che ha spintonato in critico d'arte. Anche in quel caso, come hanno raccontato i presenti, il fuoriprogramma non era previsto. "Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe accaduto. Nulla era stato programmato", aveva detto Giuseppe Cruciani, anche lui ospite, qualche giorno dopo in un'intervista a Libero.

