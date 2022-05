Domenica In, insulti a Mara Venier appena inizia la diretta: "Nulla cosmico", cosa è successo

22 maggio 2022 a

a

a

Su il sipario. Eccoci a una nuova puntata di Domenica In, il regno di Mara Venier, la trasmissione che come ogni domenica tiene compagnia all'Italia su Rai 1. Una trasmissione che ora ha ritrovato la leggerezza delle origini, lasciandosi alle spalle le lunghe parentesi su Covid e guerra in Ucraina che hanno caratterizzato gli ultimi due anni del format.

"Non facevo altro che piangere": straziante Mara Venier, quando stava per crollare tutto

Eppure, quella leggerezzxa da molti telespettatori invocata su Twitter, ovviamente non riesce a soddisfare gli animi di tutti. Già, perché subito dopo che si è alzato il sipario, contro Domenica In e Mara Venier si è scatenata una velenosa polemica social.

"Lo confesso, durante i neri pubblicitari...". Mara Venier choc: come è stata beccata dietro le quinte, sconvolgente

Perché mai? I soliti noti, i soliti leoni da tastiera, contestavano due dei primi nomi ad essere apparsi nello studio di Domenica In: Gianluca Vacchi, l'imprenditore recentemente finito in una bega legale che lo vede contrapposto al fratello, e Luigi Strangis, il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Bene, come detto sono subito fioccati commenti ostili: "Il nulla cosmico", "La Venier non sa più chi ca*** invitare", "Ma esattamente il bisogno di avere Gianluca Vacchi pure in tv qual è?", "Cambiare canale subito". E questi sono solo alcuni dei tweet che subito hanno iniziato a bersagliare la trasmissione. Contenti loro...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.