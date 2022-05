Fabio Fazio, fine corsa? "Ormai ho quasi 58 anni...", le impensabili parole sul suo futuro

24 maggio 2022 a

Parla poco, ma a Che tempo che fa - il programma di Rai 3 di Fabio Fazio - è un'istituzione. Parliamo di Filippa Lagerback. "La migliore di tutti", dice Fazio. La stagione televisiva sta per finire ed è tempo di fare un bilancio: grandi esclusive da una parte, mega scoop dall'altra. Interviste uniche: impossibile dimenticare quella a Papa Francesco.

Domenica 29 maggio ci sarà l'ultima puntata che chiude con una media di 2.7 milioni di telespettatori pari all’11.33% di share, Fazio guadagna un punto percentuale rispetto alla stagione precedente. In un’intervista rilasciata di recente a Tv Sorrisi e Canzoni, Fazio si lascia andare e dice: “Parlare con il Papa ti cambia la vita, sento ancora l’emozione". Un'intervista che, sicuramente, lascia tutti senza fiato.

Il conduttore, fulcro di tutta la trasmissione, come detto fa elogi anche alle due compagne di avventura: Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbäck. Per la prima volta fa un endorsement molto forte. "Filippa è la migliore di tutti noi!", dice. Filippa fa parte del programma dalla primavera del 2005, ormai è una vera istituzione.

Ma la vera novità è che Fazio sta pensando alla pensione. "Ho quasi 58 anni, l’anno prossimo ne avrò alle spalle quaranta di tv. Magari vado a farmi fare i conti per la pensione", afferma scherzando a Tv sorrisi e canzoni. "Comunque in qualche modo festeggeremo", dice ancora una volta. "Ci sono tante belle attività da fare in pensione. Se vuole ne parliamo nella prossima intervista a settembre", conclude. Forse sta pensando davvero alla pensione?

