Striscia la Notizia, "La crisi con Totti?". Ilary Blasi si confessa con Valerio Staffelli e spiega come stanno le cose

Francesco Fredella 26 maggio 2022 a

a

a

Arriva un altro Tapiro d'oro per Ilary Blasi, che ne colleziona in totale ben sette. La conduttrice viene raggiunta da Valerio Staffelli, che è uno degli inviati storici di Striscia la Notizia, il Tg satirico di Antonio Ricci. Qual è il motivo del Tapiro? La caduta di Ilary dallo sgabello nello studio dell'Isola dei Famosi. Quella scena, in tv, ha fatto il giro della Rete: la Blasi, non si sa come, è finita a terra tra lo stupore di Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Una vera gaffe che non ha risparmiato lady Totti, sempre più amata dal pubblico per la sua spontaneità.

Ilary Blasi, "la por***odiva perfetta". Clamorosa indiscrezione a luci rosse dai camerini Mediaset

Quello, comunque, non è l'unico fuoriprogramma: tempo fa aveva detto “scoraggia” anziché “score..gia”. A questo punto, Staffelli l'ha voluta raggiungere.Le anticipazioni sul Tapiro d'oro raccontano anche alcune parole di Ilary su Totti. “Era chiacchiericcio, è tutto a posto”, ha detto la conduttrice del reality. Che ultimamente in una lunga intervista a Tv sorrisi e canzoni ha parlato anche del Tg satirico di Antonio Ricci. “Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica”, ha raccontato.

"Anche meno". Retroscena, la frase con cui gli autori gelano Ilary Blasi: un caso a Mediaset

Settimo tapiro per lei, che andrà avanti fino a giugno con l'Isola dei famosi. Un prolungamento che è piaciuto al pubblico. L'isola, tra alti e bassi dei concorrenti chiamati a fare i conti con la mancanza di cibo, piace sempre più. Ma tra pochi mesi torna il GfVip, che ormai è il reality per antonomasia del Biscione.

Isola dei Famosi devastata dal Covid, contagi a raffica: ecco cosa può accadere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.