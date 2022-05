Svelato il mistero di Uomini e Donne: perché Tina Cipollari è sparita, cosa c'è dietro

26 maggio 2022 a

L'assenza di Tina Cipollari nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi non è di certo passato inosservato al pubblico più affezionato. Come mai l'opinionista più amata e più discussa di Uomini e Donne è mancata nelle ultime puntate? Il portale FanPage.it ha risolto il mistero.

Il sito web avrebbe ricevuto indiscrezioni attendibili da fonti vicine a Mediaset, le quali hanno rivelato che semplicemente Tina starebbe risolvendo delle questioni personali: "Stando ad informazioni ricevute da fonti vicine a Mediaset, l’opinionista non ha partecipato a due registrazioni a causa di impegni personali…" questo quanto riportato dal sito. Oggi finalmente l'opinionista sarebbe ritornata in studio a commentare, come solo lei sa fare, le varie vicende di dame e cavalieri.

Sempre le fonti vicine a Mediaset hanno anche aggiunto: "Si tratta di un forfait momentaneo, dal momento che Tina è pronta a riprendere posizione e commentare con la sua sagacia tutto ciò che accade tra le coppie…”.Ecco infatti che nella puntata di oggi, giovedì 26 maggio, Tina è tornata più agguerrita che mai contro le sue ultime prede preferite: Pinuccia e Riccardo Guarnieri, Quest'ultimo avrebbe nuovamente deluso Ida Platano. Nessuna novità quindi, sarà forse questa l'ultima volta che lo farà? I veterani del programma sanno già la risposta.

