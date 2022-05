Ballando con le stelle, Paolo Belli svela un inaspettato retroscena: "Entro nello studio vuoto e.."

27 maggio 2022 a

Paolo Belli affianca la conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, dal giorno zero. Qui il cantante dirige la Big Band e intervista i concorrenti prima che entrino nello studio a gareggiare. Belli ha dichiarato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di essere estremamente grato e soddisfatto del periodo lavorativo che sta vivendo. Dall'enorme successo del suo spettacolo Pur di far commedia fino al suo disco uscito il 6 maggio La musica che gira intorno, 13 brani di successo reinterpretati a modo suo.

Ora si ritrova invece nello show più amato di Rai1 e lui stesso ha ammesso: "Il sabato sera entro in studio quando è ancora vuoto, mi metto al centro della pista e penso alla fortuna che ho ad essere dove sognavo di stare quando ero bambino". Il musicista è grato del lavoro che ha e riguardo la compagna di viaggio Milly Carlucci ha speso parole di stima: "Quando Milly dice una cosa è perché è ben preparata e se non la sa, chiede. Se devo parlare di un argomento studio per bene prima". Paolo Belli non è grato solo alla sua vita professionale ma anche a quella privata che, grazi alla moglie Deanna, con la quale sta insieme da ben 40 anni, si dichiara fortunato perché gli fa vivere: "Una vita a colori".

