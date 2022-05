Volodymyr Zelensky alza bandiera bianca? Indiscrezione-bomba dai corridoi di La7

27 maggio 2022 a

Sta tramontando velocemente la stella di Volodymyr Zelensky. Gli esperti di comunicazione lo avevano predetto a inizio guerra: più il conflitto andrà avanti e più il presidente ucraino pagherà dazio sul piano mediatico per l'effetto incrociato della propaganda russa, subdola sui social, delle contestazioni politiche intrinseche in ogni scenario bellico, soprattutto nei paesi non coinvolti direttamente, e per un naturale effetto-saturazione. Triste a dirsi, ma il rischio di "noia" per una guerra mai così esposta è dietro l'angolo, proprio come si trattasse di un ossessivo, macabro reality show. Una dinamica che starebbe per colpire mortalmente anche Servant of the people, la serie tv che ha lanciato in patria la clamorosa parabola politica del comico e che è sbarcata su La7 sull'onda emotiva di quanto iniziato il 24 febbraio scorso.

Secondo Giuseppe Candela, nella sua rubrica "A lume di Candela" per Dagospia, l'emittente di Urbano Cairo starebbe pensando a mettere in ghiacciaia la fiction, che aveva debuttato tra mille attese e altrettante polemiche (l'accusa di strumentalizzare il dramma ucraino era scontata) e che non ha mai sfondato a livello di ascolti. La scommessa di La7 era stata considerevole: Cairo aveva infatti acquistato tutte e tre le stagioni di "Servitore del popolo", "ma stando alle nostre fonti - scrive Candela - dopo la messa in onda della prima è arrivato lo stop. Si aspetterà uno spazio estivo - si chiede il giornalista esperto di tv, palinsesti e dietro le quinte - o finirà definitivamente in soffitta?".

Di sicuro, il gradimento di Zelensky come personaggio sembra essere ai minimi termini tra gli italiani, se è vero che, come sottolinea il sondaggio Index realizzato per PiazzaPulita (proprio su La7), il 46,2% degli intervistati è al momento contrario all'invio di armi in Ucraina, una fetta aumentata dello 0,4% in una sola settimana.

