Forum, Barbara Palombelli piange in studio: "Anno difficile", la confessione all'ultima puntata

Ultima puntata di Forum, il tribunale più famoso della tv italiana. Un must, un programma che da sempre tiene compagnia agli italiani al mattino. Da diversi anni è condotto da Barbara Palombelli, che ha preso il testimone da Rita Dalla Chiesa. "Un anno particolarmente difficile", dice la Palombelli in chiusura di programma. Si tratta della 37esima puntata di stagione. "Quest’anno è stato un po’ difficile. Forum è fatto da una grandissima squadra e potete immaginare quante volte il batticuore per i tamponi e la paura. Sono due anni che cerco di schivare la pallottola Covid, soprattutto per il bene di questa grande squadra che mi vuole bene, a cui devo tanto".

A un certo punto la Palombelli è talmente commossa che sta per piangere. "Grande emozione nel chiudere la stagione", svela. Ringrazia tutti: autori, giudici, collaboratori. "E’ sempre una grande emozione quando si chiude una stagione", ha concluso infine la giornalista e conduttrice sottolineando poi che il ringraziamento più grande va al pubblico che ogni anno segue lei e tutta la sua squadra con affetto. Cosa andrà in onda adesso? Mediaset sta pensando alle repliche. Infatti, ora che si è concluso il programma - e lo spin-off Lo sportello di Forum, in onda su Rete 4 dalle 14.45 alle 15:30 - ci sarà spazio per le repliche fino al ritorno, già annunciato e certo, a settembre con la nuova edizione.

