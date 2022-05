Striscia la notizia, "in trance" in diretta tv. Conduttore umiliato: pipì addosso

28 maggio 2022 a

Si conquista il primo posto della rubrica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia una scena divertente e bizzarra allo stesso tempo andata in onda ad America's got talent, uno dei programmi più seguiti negli Stati Uniti. Si tratta di una lezione corale di yoga col proprio animale da compagnia. Con tanto di tappetini posizionati in maniera ordinata sul palco della trasmissione. Michelle Hunziker nel servizio dice: "La lezione procede e...".

A un certo punto uno dei cani, un barboncino bianco, forse perché troppo rilassato fa la pipì dentro le scarpe del conduttore. Tutti scappano urlando: "O mio dio". L'unico a rimanere fermo, impietrito, è il conduttore. Quando la telecamera indugia su di lui, è impossibile non notare il suo sguardo, che è a metà tra l'arrabbiato e il perplesso. "Questa lezione ha aiutato la meditazione, seh, meditate prima di far fare cose strane ai vostri animali", commenta alla fine la Hunziker nel servizio.

La rubrica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia, il video

Al secondo e terzo posto della rubrica, invece, ci sono finiti rispettivamente la finta intervista di Papa Francesco a Belve, un videomontaggio esilarante che spopola sul web; e il balletto sexy di Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, che ha avuto un piccolo incidente sul palco del Maurizio Costanzo Show.

