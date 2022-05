Alessia Marcuzzi torna in tv, pronta per la Rai? La conferma di Stefano Coletta

Francesco Fredella 31 maggio 2022 a

a

a

"Stiamo lavorando per conoscerci...": con queste parole il direttore dell'intrattenimento di Rai1, Stefano Coletta, conferma la notizia - che circola da giorni - sull'arrivo di Alessia Marcuzzi in Rai. La conduttrice, che per anni è stata alla guida de Le iene e poi dell'Isola dei famosi, potrebbe tornare in televisione. A lanciare la bomba è stata Dagospia, sempre ben informata sui fatti e sui retroscena della tv. “Alessia Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando per conoscerci e intorno a un’idea. Per ora si tratta di confronti”, ha raccontato Coletta.

"A calci nel c***o". Alessia Marcuzzi fuori controllo da Mara Venier. grosso imbarazzo per i vertici Rai

Un'altra conferma arriva da Giuseppe Candela, che su FqMagazine ha scritto il titolo della trasmissione cui starebbero lavorando: “Boomerissima“. Si tratta, secondo Candela, di "uno show, tendente al reality, che metterà al centro il confronto tra le diverse generazioni. In onda probabilmente al martedì sera”.

"Torna in tv". Mara Venier agita Rai e Mediaset: da Fazio, la bomba a sorpresa

Solo pochi giorni fa, Alessia Marcuzzi è stata ospite di Domenica In. E alla Venier ha detto: “Mi manca lavorare in tv. Da quando avevo 17 anni non avevo mai lasciato la tv, forse il Covid mi ha fatto cambiare la percezione. Mi sono presa un anno di tempo, sono stata fortunata perché me lo sono potuto permettere. Ho scritto, fatto, pregato. La voglia di tornare c’è, quella lucetta rossa quando ce l’hai dentro al sangue, manca”.

Le Iene, una Belen estrema: "Cecilia o Iva Zanicchi? Dico...". Corna, Mammucari sbianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.