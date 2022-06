Pomeriggio 5, madre ricoverata: crollo e lacrime per la Mussolini in diretta dalla D'Urso

Francesco Fredella 01 giugno 2022 a

Alessandra Mussolini crolla. Si commuove. Tutto avviene in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, dove del resto l'ex deputata è di casa. Ma stavolta accade qualcosa di inaspettato. La Mussolini chiede addirittura di staccare, ma interviene la conduttrice che la rassicura. Tutto accade quando in studio di sta parlando dello spinoso caso di Lando Buzzanca e quindi di molti casi simili legati ad altre persone anziane. La Mussolini dice che per le persone con problemi di salute “ben vengano le Rsa dove sono seguite 24 ore al giorno”. Poi parla della sua esperienza personale.

“Mia madre – racconta la Mussolini – è una persona fragile. C’è un’età in cui tu li devi tenere su un guanto (gli anziani, ndr). Può succedere di tutto dall’oggi al domani. Lei sta bene comunque ora”. Barbara D’Urso, poi, lancia una clip per omaggiare Alessandra e mamma Scicolone (sorella di Sophia Loren). Nel video ci sono tutti i momenti più belli tra la Mussolini e sua madre. E l'ex deputata si commuove. “Voglio dire una cosa a Maria, ti dedico di nuovo la canzone ‘Abbracciame’, che è una delle mie canzoni preferite. Troppe volte mancano gli abbracci”.

A quel punto interviene la D'Urso, che dice: "Io la mamma non ce l’ho da quando sono piccola. Però so che poi diventano fragili…”. Ma la Mussolini con un filo di voce trattiene le lacrime e sussurra: “Vederla così… per me sono sempre delle cose emozionanti”. In quell'istante chiede alla regia di togliere l'inquadratura. “Amore… bella Maria e bella Alessandra, a cui voglio tantissimo bene”, dice la D'Urso. Un momento davvero molto emozionante.

