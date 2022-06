Mario Orfeo "fatto fuori", terremoto in Rai: "Incarico revocato, non è più direttore", cosa c'è dietro

01 giugno 2022 a

Carlo Fuortes e Mario Orfeo ai ferri corti? Stando ad alcune recenti indiscrezioni ci sarebbero non poche tensioni in casa Rai: l'amministratore delegato, infatti, avrebbe revocato l'incarico di direttore della divisione approfondimento a Orfeo. Quest'ultimo era quello che si occupava di uno dei blocchi più importanti per la tv del servizio pubblico, il blocco che comprende anche i tanto contestati talk show come Carta Bianca. La bomba clamorosa su viale Mazzini è stata sganciata da Dagospia e ripresa anche da Davide Maggio.

I rapporti tra i due si sarebbero rovinati definitivamente dopo l'ultimo Cda. In quell'occasione, infatti, l'ex direttore generale in quota Renzi non avrebbe presentato il suo palinsesto. Un atteggiamento forse inaspettato, visto che proprio sui talk show Rai, finiti al centro della bufera di recente, ci si aspettava qualcosa in più. Basti pensare alla trasmissione di Bianca Berlinguer, criticata per il caso del professore Alessandro Orsini, noto per le sue posizioni sulla Russia e sulla guerra in Ucraina.

Probabilmente Fuortes se l'è presa con Orfeo dal momento che la sua divisione, quella dell'approfondimento, rappresenta in Rai una delle divisioni più delicate, dal momento che abbraccia tematiche diverse ma importanti, come la politica e l'attualità, e anche il genere del talk, "mal digerito da Fuortes", come scrive Davide Maggio.

