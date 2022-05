Che tempo che fa, Fabio Fazio commosso: "Ci manca molto", un addio inaspettato

30 maggio 2022 a

Che tempo che fa ha chiuso i battenti per la stagione estiva. Prima dell'addio, Fabio Fazio è apparso piuttosto commosso ed emozionato. Il conduttore, infatti, ha voluto chiudere la stagione televisiva ricordando Raffaella Carrà, venuta a mancare la scorsa estate, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. "E’ trascorso quasi un anno e ci manca molto, con lei ho iniziato la mia carriera. Dedichiamo le ultime note a 'Forte Forte Forte'”, ha detto Fazio agli sgoccioli della puntata. Poi ha ringraziato i telespettatori che hanno sempre seguito con affetto il programma di Rai 3.

"Io voglio ringraziare i miei colleghi, di nuovo tutta la Rai e lo studio M2. Voglio ringraziare soprattutto il pubblico per l’affetto che ci mostra da anni. Grazie di cuore, buona estate a tutti", ha detto il presentatore. Che il talk sia molto seguito lo dimostra il dato degli ascolti. Anche quelli di ieri, infatti, erano molto alti.

Come sempre gli ascolti del format sono stati calcolati dividendo la trasmissione in due segmenti: Che tempo che fa ha intrattenuto 1.954.000 telespettatori (10.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha raccolto 1.419.000 spettatori davanti alla tv (10.6%). Cifre in calo rispetto alle puntate precedenti, ma sempre molto importanti.

