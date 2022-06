Lilli Gruber, il sospetto di Matteo Renzi: "Casualmente con Marco Travaglio..."

01 giugno 2022 a

Matteo Renzi si scaglia contro Lilli Gruber. Il leader di Italia Viva lancia alla conduttrice di Otto e Mezzo una frecciata tutt'altro che velata. Al centro il suo ultimo libro, "Il Mostro": "Qualcuno pensa che abbia scritto il falso, dica pubblicamente cosa non gli torna. Sono pronto a un dibattito all'americana con chiunque, da Conte a Meloni, da Letta a Salvini. Ci staranno?". Da qui l'invito al volto di La7: "E naturalmente aspetto l'invito di Lilli Gruber per un confronto sul libro con Travaglio, invito che casualmente non è ancora arrivato".

All'interno del libro l'ex premier torna a parlare dell'indagine sulla Fondazione Open, come di altri casi giudiziario che l'hanno visto protagonista negli ultimi anni. Ma Marco Travaglio cosa c'entra? Facendo un passo indietro, Renzi promette che denuncerà di nuovo i giudici di Firenze "per aver nuovamente fatto circolare il mio estratto conto bancario, inviandolo al Copasir, dopo che la Cassazione aveva chiesto di non trattenerlo". All'epoca, il suo estratto conto fu pubblicato dal Fatto Quotidiano, diretto proprio da Travaglio, manettaro per eccellenza.

"Hanno messo online il mio conto corrente, violando Costituzione e Leggi. Hanno scelto come testimone dell’accusa penale un avversario politico. Hanno captato comunicazioni e intercettazioni con un metodo che è stato contestato persino dalla Cassazione", erano state le parole di Renzi in risposta all'articolo del Fatto. E ad oggi non può che rincarare la dose.

