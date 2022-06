Striscia la Notizia, Damiano dei Maneskin e il big della Lega... una foto impressionante

03 giugno 2022 a

L'occhio infallibile di Striscia La Notizia ha colpito ancora una volta ed ecco che nella puntata di ieri sera, giovedì 2 giugno, il programma più irriverente di Mediaset ha scovato una somiglianza a dir poco impressionante, fino ad ora passata sotto traccia. Una somiglianza tra due personaggi molto noti al pubblico televisivo e non.

Il politico Attilo Fontana, attuale governatore della regione Lombardia, assomiglierebbe a uno dei front man più in vista del momento: Damiano David dei Maneskin. Messi a confronto dalla regia di Striscia effettivamente i due avrebbero diverse peculiarità in comune come la fronte alta e spaziosa, stesse sopracciglia pronunciate e stesso mento appuntito. Chiaramente Fontana è molto più in là con gli anni di Damiano, il primo ha da poco compiuto 70 anni mentre il cantante ne ha soli 23.

Ecco le foto di Fontana e Damiano messe a confronto da Striscia la Notizia:

Ci sarebbe poi un'altra somiglianza bizzarra che Striscia avrebbe evidenziato, ovvero quella che riguarda il politico, nonché Sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Secondo il programma quest'ultimo assomiglierebbe al comico, imitatore e conduttore televisivo Maurizio Crozza. A detta di Michelle Hunziker: "Sembrano la stessa persona! Stesso sguardo furbetto, stesso sorriso a 32 denti e stessi padiglioni auricolari" ha ironizzato la conduttrice. Chissà se i diretti interessati sono d'accordo su queste somiglianze.

