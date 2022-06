Striscia la Notizia, "la prova costume della Hunziker" e poi questa foto: Gerry Scotti senza parole

07 giugno 2022 a

Si avvicina l'estate anche per Striscia la Notizia ed ecco che Michelle Hunziker e Gerry Scotti mostrano la "loro" prova costume. Nella puntata in onda su Canale 5 martedì 7 giugno, la regia manda le foto della conduttrice svizzera in costume. Prima un pezzo bianco intero, poi un due pezzi verde. Foto che vedono la Hunziker al mare e tutte rigorosamente bellissime, tanto che Gerry Scotti si lascia andare: "Pezzo intero o due pezzi, tu sei sempre un pezzo di...". A interromperlo è la stessa Hunziker con una risata.

Ma non è la prima volta che al tg satirico di Antonio Ricci c'è spazio per le foto "personali". Qualche giorno fa i due avevano mostrato le loro immagini di quando erano bambini: Scotti con il suo papà e Michelle Hunziker mentre faceva il bagno da piccolina. Anche in quell'occasione il conduttore di Mediaset non ha dimenticato l'ironia, presentando così ai telespettatori cosa avrebbero visto: "Ecco una foto di Michelle Hunziker senza vestiti". E la collega non ha potuto far altro che sorridere alla battuta.

Qui le foto di Gerry Scotti e Michelle Hunziker in costume da bagno nella puntata di Striscia la Notizia in onda il 7 giugno

