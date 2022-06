DiMartedì, Alessandro Sallusti zittisce Alessandro Di Battista: "Ti dico perché ti devi vergognare"

08 giugno 2022 a

a

a

A Di Martedì, il talk show di Giovanni Floris su La7, scintille tra il direttore di Libero, Alessandro Sallusti e Alessandro Di Battista. Dopo un primo scontro sulle liste di proscrizione dei giornalisti messe in atto dal Movimento Cinque Stelle, al tempo del "dominio" di Dibba, nuove scintille per un titolo de ilGiornale mostrato in diretta da Dibba. In collegamento infatti c'è anche il direttore del quotidiano di via Negri, Augusto Minzolini.

Cosa è successo tra Giletti e gli agenti di Putin: intrigo a Non è l'Arena, il retroscena di Sallusti

Di Battista contesta il titolo "Nasce Forza Russia" di qualche giorno fa in cui si indicava Di Battista come leader dei filo putiniani italiani. Di Battista ha mostrato la prima pagina a Minzolini chiedendo i motivi di quel titolo. Il direttore de ilGiornale non fa in tempo a rispondere perché Di Battista gli urla contro. Ed è a questo punto che interviene il direttore di Libero che zittisce (ancora una volta) l'ex grillino ribelle con una frase che lo gela: "Facevi le liste di proscrizione e vieni a fare i dossier, ma vergognati".

"Ecco perché è svenuto": la più velenosa delle voci, per Massimo Giletti si mette malissimo

Parole di fuoco che hanno subito zittito Dibba che goffamente ha provato a ribattere. Nessuno ha infatti dimenticato le liste dei giornalisti sgraditi al Movimento Cinque Stelle che apparivano puntualmente ogni settimana sul blog di Beppe Grillo. Adesso Dibba contesta quelle sui filo-putiniani in Italia, ma scorda quando era proprio lui a redigere blacklist per conto del suo "padre" politico, il comico Beppe Grillo. Memoria corta. Ma Sallusti gliel'ha rinfrescata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.