Ilaria D'Amico, "non esiste alcun contratto": ribaltone e ko, le indiscrezioni dai vertici Rai

Per sapere quanti programmi sono stati cancellati in Rai basterà aspettare una manciata di giorni. Il Cda convocato ieri 8 giugno, a eccezione di Riccardo Laganà e Alessandro di Majo, ha ratificato le nomine proposte dall'ad Carlo Fuortes. Il quale, riporta il Foglio, ora potrà anche dire di avere fatto ordine ma come si giustificherà con tutte quelle persone che si erano messi in gioco magari rifiutando altre offerte di lavoro nella convinzione di essere parte della "costruzione della nuova Rai? L'ad non ha presentato la lista dei nuovi programmi di approfondimento Rai. E a chi gliela chiedeva Fuortes rispondeva che quella lista non c'era perché non gli era mai stata presentata dall'ex direttore dell'Approfondimento Mario Orfeo. Fuortes si è riservato di presentarla ai membri il 15 giugno per essere poi approvata il 23.

In realtà la lista è contenuta nel "Piano di produzione" che come scrive il Foglio era già stato trasmesso la settimana scorsa ai vertici. Nella lista che adesso è sul tavolo di Antonio Di Bella, nuovo direttore dell'Approfondimento, ci sono due programmi "usati come merce di scambio". Uno sarebbe già stato cancellato: si tratta del programma di Ilaria D'Amico su Rai 2 (non ci sarebbe infatti alcun contratto firmato con la giornalista, ex volto di SkySport). L'altro che potrebbe saltare è quello affidato al giallista Giancarlo De Cataldo, in seconda serata, su Rai 1.

Riporta ancora il Foglio che il "nome pesante della Lega è Francesco Giorgino, vicedirettore del Tg1. Gli starebbero proponendo di tutto a partire dalla prima serata su Rai 2 al posto della D'Amico". Questo "trasloco" lascerebbe libera la casella al Tg1.

Infine, la Lega vuole premiare Monica Setta che ha appena finito di condurre e che si chiamava Generazione Z. Peccato che in Rai lo vogliano dimenticare.

