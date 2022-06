Otto e Mezzo, Pier Luigi Bersani attacca la Meloni: "Non dite che l'ha detto la Gruber"

15 giugno 2022 a

Pier Luigi Bersani non usa giri di parole: dopo il flop alle amministrative della sinistra, l'ex segretario dem consiglia un allargamento del "campo progressista". Bersani, ospite a Otto e Mezzo, il talk show da Lilli Gruber, ha una visione fin troppo positiva del futuro giallorosso: "Secondo me, allargando il campo a tutti coloro che si sentono progressisti, la destra dovrà attendere un altro giro per vincere".

Eppure, numeri alla mano, sia nei sondaggi che nelle urne (vedi il voto delle amministrative), il centrodestra è in vantaggio su tutti i fronti. Ma a quanto pare Bersani non ha forse inteso il peso dei numeri che sono arrivati dalle Comunali al punto che afferma: "Ai ballottaggi le cose andranno bene per la sinistra". Poi nega anche il successo di Fratelli d'Italia e mette nel mirino la Meloni: "Qui siam fuori, sento delle cose negli ultimi tempi. Quel filmato della Meloni che parla in Spagna lo distribuirei. La Meloni è contro tutto, contro lo ius soli e vuole giurare sulla Costituzione senza riconoscere il 25 aprile".

Insomma il solito odio di sinistra si riversa ancora una volta sulla Meloni. Poi ha aggiunto: "Non date la colpa alla Gruber per quello che sto dicendo". Insomma Bersani ha picchiato duro sulla leader di Fratelli d'Italia dimenticando le regole della democrazia che premiano chi prende più voti dentro le urne.

