L'Aria che tira, Carlo Calenda: "Meloni cristiana, chi se ne frega", odio su FdI

16 giugno 2022 a

Carlo Calenda si unisce al coro della sinistra che mette nel mirino Giorgia Meloni dopo l'ottima prestazione di Fratelli d'Italia alle Amministrative. La leader di Fratelli d'Italia è stata letteralmente massacrata per un suo intervento alla convention di Vox in Spagna.

Un intervento in cui la Meloni ha ribadito i punti principali della politica della destra e ha rivendicato con forza ciò in cui crede. E così, apriti cielo, è finita nel tritacarne della sinistra e delle critiche feroci in alcuni talk show che strizzano l'occhio al mondo progressista. A questo coro di attacchi si aggiunto anche il leader di Azione che senza usare giri di parole ha messo nel mirino non solo la Meloni ma anche lo stesso Matteo Salvini. Ospite a L'Aria che tira di Myrta Merlino, Calenda ha affermato: "La Meloni non dice mai esplicitamente che per lei una coppia omosessuale non è come una coppia eterosessuale. Salvini e Meloni dicono di essere cristiani, chi se ne frega! Che ne pensano sulle coppie omosessuali?".

Poi, sempre Calenda ha aggiunto: "È molto paraventa, esattamente come Salvini, pure io so' padre e cristiano, che vogliamo fa'?". Insomma la leader di Fratelli d'Italia viene attaccata in modo sistematico da sinistra. Quella stessa sinistra che spiega la democrazia ma che di fatto non la mette sul campo quando le urne gli vanno contro. Infatti, il nemico di turno viene subito messo sulla graticola nonostante abbia raccolto i consensi degli elettori.

