Controcorrente, Veronica Gentili "brucia" Lilli Gruber: mentre lei intervista Conte...

Lo scontro (quasi) diretto tra Veronica Gentili e Lilli Gruber. Le due regine dell'access prime time, conduttrici rispettivamente di Controcorrente su Rete 4 e Otto e mezzo su La7, intervistano Giuseppe Conte nella stessa serata, strappandogli dichiarazioni al veleno contro Luigi Di Maio fresco di scissione dal Movimento 5 Stelle. Per questione di minuti arriva prima la Gruber, che porta in studio il leader brillino insieme ad Antonio Padellaro, del Fatto quotidiano. In contemporanea, la Gentili tenta di "bruciare" la collega analizzando con vari ospiti lo psicodramma del Movimento, con le ripercussioni che la nascita dei gruppi autonomi "dimaiani" in Parlamento potranno avere sul governo di Mario Draghi.

Quando Conte finisce dalla Gruber, si sposta negli studi di Rete 4 per venire torchiato dalla Gentili nella versione "Prima serata" di Controcorrente. "Ho fatto appena in tempo a cambiarmi d'abito", annuncia la padrona di casa entrando baldanzosa in studio, mentre le telecamere Mediaset la seguono nei corridoi del backstage. Dalla camicetta turchese all'abito nero (con generosa scollatura), la volitiva giornalista si sede davanti a Conte e lo tempesta di domande e osservazioni. Tra le più ficcanti, quella con cui ricorda a Conte che Di Maio, ministro degli Esteri, ha giudicato "un pericolo per la sicurezza nazionale" le posizioni a suo dire ambigue del Movimento su guerra in Ucraina e alleanza con la Nato.

"Una espressione addirittura lesiva dell'azione politica e dell'immagine del M5s - si scalda Conte -. Suggerirei Di Maio e agli altri amici che hanno deciso di costituire un nuovo gruppo di non insistere oltre su questo punto".

