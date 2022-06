Flavio Briatore accusato di "razzismo": Crazy Pizza, una scomoda verità

Claudio Brigliadori 29 giugno 2022 a

Dal caro-prezzi al cara-pizza: il Margherita-gate che ha travolto Flavio Briatore è senza ombra di dubbio la polemica del weekend. Che importa del G7, dell'Ucraina e del Covid quando si può dare addosso al manager più inviato e odiato d'Italia? Ricapitoliamo: la sua catena di pizzerie gourmet Crazy Pizza offre ai danarosi (o aspiranti tali) clienti un menù degno dei protagonisti di Riccanza, quelli che Dagospia definisce «morti di fama».

Di fame però non moriranno di certo, essendo disposti a pagare una pizza al Pata Negra la bellezza di 65 euro. Basterebbe dare un'occhiata al listino dei prezzi, alzare i tacchi e andarsene, nel caso. Ma cosa c'è di meglio di una bella polemica estiva nazional popolare? Da una parte la pizza napoletana a 5 euro, dall'altra quella un po' "cafona" di Briatore. Il tutto condito da un bel po' di politica: «In una pizzeria dove la pizza costa 65 euro forse 2mila euro al mese per un cameriere sono pochi», lo incalza il deputato del Pd Andrea Romano, ospite insieme a Flavio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4. «Se un ragazzo le chiede di avere diritti, non offende lei ma chiede quello che lo Stato garantisce». Altro che Pata Negra sulla pizza, l'affondo di Romano sembra una bella fetta di ananas. E infatti Briatore allarga le braccia: «No, allora, è una follia. Noi seguiamo i dipendenti dalla A alla Z, dall'affitto al mutuo e alla moglie se ha bisogno, voi non avete idea del lavoro che c'è dietro. Quando parli degli italiani all'estero, noi ne abbiamo circa 800, per cui sappiamo la situazione a differenza vostra che non uscite da Roma».

Altro ingrediente indigesto: la sottile accusa di razzismo, Briatore sarebbe colpevole di lesa Napoletanità. «Quando il pizzaiolo di Napoli va a Roma la pizza non la vende più a 4-5 euro ma di fatto a 12 o a 13 euro, questo però nessuno lo dice», si difende lui, che nella Capitale ha aperto Crazy Pizza in via Veneto. «A Napoli fanno le pizze a 4 euro? Si vede che San Gennaro li aiuta a pagare gli affitti», è la battuta finale che fa esplodere Twitter. Il conto per favore.

