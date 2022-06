Flavio Briatore "umiliato": soldi, sapete quanto costa questa pizza?

27 giugno 2022 a

Se ha fatto discutere la pizza di Flavio Briatore da 65 euro, figuriamoci quella che costa 12 mila dollari. Accade nel Cilento, dove il pizzaiolo Renato Viola ha dato vita a una pizza salatissima, almeno per il costo. "Per il prezzo di 12mila dollari arriva a casa un disco di pasta di 20 cm ricoperto di caviale di tre varietà diverse, Mozzarella di Bufala Campana bio Dop, gamberoni rossi di Acciaroli, aragoste di Palinuro, cicale del Mediterraneo e sale rosa australiano Murray River", ha detto presentando la sua creazione che non a caso si chiama Luigi XIII in omaggio al re francese.

Ma il Crazy Pizza di Briatore, che in Italia ha fatto parecchio rumore, deve ancora imparare. Prima della sua costosa pizza al Pata Negra, c'è quella che costa 6800 dollari con una guarnizione di diamanti e una da 4200 dollari con salmone affumicato marinato nel cognac e "pioggia d’oro". Ce n'è un'altra sempre gourmet ma più abbordabile che costa 66 dollari e arriva dal Giappone. Una pizza, questa, caratterizzata da pezzetti di manzo Kobe.

Cifre che faranno sicuramente contento l'imprenditore che qualche giorno fa scatenò la polemica con queste parole: "Noi utilizziamo Pata Negra, la migliore mozzarella di bufala, ingredienti di grandissima qualità. Ma quale qualità ci può essere in una pizza" che costa troppo poco?

