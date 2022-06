Unomattina, Francesca Manzini spiazza tutti: "Sono stata uccisa da alcuni amori"

28 giugno 2022 a

Nella puntata di oggi, martedì 28 giugno di Unomattina estate, programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave, è stata ospite la nota imitatrice Francesca Manzini. L'ex concorrente di Tale e Quale Show, nonché presentatrice nei mesi scorsi di Striscia La Notizia con Gerry Scotti, ha colto l'occasione per presentare il suo libro in uscita Stay Manza e ha anche avuto l'occasione per raccontare aneddoti della propria vita privata.

La confessione da brividi di Francesca Manzini: "Mi menava tantissimo, beveva e poi..."



Alle domande di Ossini, la Manzini ha raccontato anche di un episodio doloroso che la riguarda in prima persona: "Posso dire che ho vissuto dei drammi fortissimi, sono stata uccisa moralmente da alcuni amori, non fisicamente per fortuna altrimenti non sarei qui". La Manzini ha raccontato di non aver vissuto una vita facile, anzi, e proprio nel suo ultimo libro ha deciso di dar voce a questi momenti: "L’autodistruzione può sfociare in due cose, o ti rende una persona violenta o una puoi diventare un folle, un artista speciale. Io ringraziando il cielo non ho percorso la prima strada".

Un racconto a 360° quello di Francesca, dall'anoressia raccontata di recente fino al successo della sua carriera. Esilaranti le sue imitazioni di Mara Venier e Asia Argento, con le quali tra l'altro c'è sempre grande rispetto. "Ne ho tantissime tra i miei cavalli di battaglia" ha ammesso l'imitatrice dopo aver portato a Unomattina una simpatica imitazione di Zia Mara nazionale.

