Ilary Blasi, rottura con Mediaset? "Per cosa sarà pronta", indiscrezioni pesantissime

Al fianco di Ilary Blasi si schiera niente meno che Maurizio Costanzo. Già, la conduttrice ha infatti appena concluso la lunghissima edizione de L'isola dei famosi, il reality in onda su Canale 5. E subito dopo il termine della trasmissione hanno preso a girare delle indiscrezioni: dopo due anni, pare che Mediaset voglia cambiare.

Insomma, nuova conduttrice e addio Ilary Blasi? Un'ipotesi che pare essere concreta. E così ecco che Maurizio Costanzo commenta: "Dopo tre edizioni del Grande Fratello Vip (2016-2018) l'hanno sostituita, adesso pare ci siano possibilità che si ripeta la stessa dinamica con l'Isola dei famosi".

E ancora, riprende Costanzo: "Se questo accadrà la farà maturare di più, rendendola pronta per nuove sfide... Serve pazienza", conclude Costanzo. Insomma, un consiglio da buon padre della televisione. Un consiglio che può anche essere letto come un poco sibillino: quando Maurizio Costanzo parla di "nuove sfide", si riferisce alla possibilità di cambiare casacca? Si riferisce all'ipotesi, che sarebbe piuttosto clamorosa, di un trasloco di Ilary Blasi da Mediaset alla concorrenza? Magari in Rai? Chissà...

