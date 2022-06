Paola Ferrari, la rivincita in Rai: cosa si prende, cambia (ancora) tutto

Francesco Fredella 29 giugno 2022 a

Paola Ferrari è una garanzia per gli ascolti. Una garanzia per lo sport, raccontato in prima linea da sempre. La signora del "pallone" è pronta a tornare in onda. Ma prima di parlarne vi raccontiamo tutte le novità legate ai nuovi palinsesti. Per la Rai, a quanto pare, sarà un autunno nel segno dei Mondiali di calcio pure senza l’Italia, ma questo è un altro fatto. Alla presentazione dei palinsesti Rai sono state svelate alcune carte, come ad esempio “jolly” Qatar in occasione dei mondiali di calcio, in programma dal 22 novembre al 18 dicembre nello Stato emirato del Vicino Oriente.

La Rai, come sempre, è proprietaria dei diritti in chiaro: tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport. La Coppa del Mondo, sempre molto attesa, non si limiterà alle sole telecronache. infatti, il direttore di Rai Sport Alessandra De Stefano spiega: “Trasmetteremo tutto. Abbiamo 64 partite, 34 vanno su Rai 1, 20 in prima serata. Con quattro sfide al giorno nella prima parte, cominciando al mattino, non avremo tanto tempo, ma un programma di approfondimento serale lo faremo, dalle 22, prima di Porta a Porta. Cercheremo di fare tutto dal Qatar, coinvolgendo altri talent oltre a Di Gennaro e Adani”. Poi dice ancora: “Mi piacerebbe avere Francesco Totti con noi a commentare il Mondiale del Qatar. E non sarebbe male avere da Coverciano anche il c.t. Roberto Mancini e i suoi Azzurri nell’analisi tecnica o pure alla moviola. Proverò a parlarne anche con il presidente federale Gabriele Gravina”.

Ma non solo Mondiali di calcio. Dal 18 al 25 settembre, in Australia (a Wollongong) ci sarà la rassegna di ciclismo su strada con le gare per le medaglie. Tutto andrà in onda in diretta su Rai 2. Spazio anche per i Mondiali 2022 di Pallavolo maschile, dal 26 agosto all'11 settembre. Infine, sempre in autunno, tra il 9 ottobre e il 12 novembre ci saranno i Mondiali 2022 di rugby femminile in Nuova Zelanda. Fin qui tutto il panorama sportivo. Poi ci saranno le trasmissioni di Rai 2 targate Rai Sport. E non mancano le novità, tante. La prima, ad esempio, riguarda "Domenica Dribbling": si tratta di un nuovo contenitore domenicale (in onda alle 16) che sarà condotto da Paola Ferrari, Simona Rolandi e Tommaso Mecarozzi. Il direttore Alessandra De Stefano spiega: "Vorrei coinvolgere Adriano Panatta” e “far entrare in squadra anche Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi”. Torna anche 90° Minuto. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Marco Lollobrigida, affiancato da Lele Adani, il c.t. del calcio femminile Milena Bertolini e la new entry Marco Tardelli.

