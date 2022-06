Alessia Marcuzzi mozzafiato: il bustino che stupisce tutti

30 giugno 2022 a

È tornata Alessia Marcuzzi. La conduttrice e showgirl è stata una delle grandi protagoniste della presentazione dei palinsesti Rai. A novembre infatti debutterà su Rai 2 con il programma Boomerissima, un contenitore fresco che di fatto promette molto bene. Chi era presente alla serata non ha potuto non notare il look total white della Marcuzzi che ha indossato un pantalone basic che ha valorizzato in modo chiaro il suo copro slanciato.

Il tutto accompagnato da un blazer lungo che ha messo in risalto la scollatura sottolineata da un bustino. Il suo look è stato completato da un paio di sandali con il piede scoperto, un azzardo dato che questo tipo di abbigliamento, di solito, viene accompagnato da una scarpa chiusa.

Ma il vero pezzo forte è il bustino di pizzo, con evidenti rinforzi per sostenere la scollatura. Inoltre La figura slanciata e in perfetta forma di Alessia Marcuzzi ha esaltato tutti gli abbinamenti del suo look. Per lei si apre dunque una nuova avventura che di fatto darà un nuovo slancio alla sua carriera. Da tempo la Marcuzzi attendeva questa occasione per una nuova ripartenza. E adesso sarà il pubblico Rai, dopo anni di Mediaset, a giudicarla. Ma di certo, vedendo la grinta mostrata alla presentazione dei palinsesti, la Marcuzzi non tradirà le aspettative.

