Mara Venier, lo sfregio sull'ex. Lei sbrocca: "Invece di scrivere caz***e"

Francesco Fredella 29 giugno 2022 a

a

a

Mara Venier e Nicola Carraro sono una coppia formidabile. Lui, che fa parte della famiglia del grande Angelo Rizzoli, è da sempre un fan sfegatato di zia Mara (riconfermata alla guida di Domenica in). Quel 28 giugno 2006 per la coppia è una data storica: Mara Venier e Nicola Carraro, in una fascinosa chiesa sconsacrata a Caracalla, si sposano coronando un sogno. C'è Walter Veltroni, all'epoca sindaco di Roma, a celebrare le nozze. Testimoni per lo sposo: il figlio Geronimo e gli amati cugini Angelo e Alberto Rizzoli. Per Mara Venier: Biagio Agnes, Melania Rizzoli e il presidente Publitalia Giuliano Andreani.

Dopo sedici anni d'amore, sempre vissuti come se fossero il primo giorno, la Venier pubblica uno scatto di quel giorno. Riavvolge il nastro. Operazione rewind. Ma su Instagram accade di tutto: una sua follower tira in ballo un ex, Renzo Arbore (Mara ha vissuto con lui una lunga storia d'amore e i rapporti sono rimasti ottimi).

La Rai ha deciso, torna Elisa Isoardi: contro chi la schierano, una missione impossibile?





Andiamo per gradi. La Venier, su Instagram, scrive: “Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio”. Arrivano tantissimi commenti. Da Alessia Marcuzzi, a Elisa Isoardi, passando per Elisabetta Gregoraci, Angela Melillo, Monica Setta e Antonella Clerici. Ma un follower scrive una frase senza senso: “Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore”. La Venier sbotta e mette in riga il profilo con una frase ad effetto. “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere c***te”, ha tuonato la Venier. Dalla serie: quando ce vo, ce vo!", scrive. aso chiuso.

"De Filippi e Toffanin? Non me l'aspettavo". Mara Venier rompe il silenzio: cosa è accaduto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.